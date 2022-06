Se hizo viral en el Gran Poder por su vestimenta y aspecto, ahora se alista para visitar todas las entradas folclóricas del país

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Franco de la Cuenca se hizo viral el fin de semana pasado, luego de ser uno de los más requeridos durante la entrada de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Él, junto a otros dos jóvenes, captaron todas las miradas por sus llamativos y diminutos trajes como parte de la fraternidad de incas Inti Raymi.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso por representar esta danza tan bonita, Los Incas. No me esperaba el recibimiento", comentó Franco, quien aseguró no sentir nada de frío, pues toma "mucho café".

También indicó que fue Ramiro Durán, quien les hizo la invitación para participar en el Gran Poder, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"El sábado, el cariño de la gente, es lo que más nos gustó, nos recibieron de una forma tan bonita y emocionante. A cada rato nos invitaban trago y el frío era fuerte, pero no lo sentimos porque el calor humano nos llegó hasta el corazón", afirmó.

Reveló que sus redes sociales están saturadas de solicitudes, algo que también le sorprendió.

"Mi objetivo era bailar, llegar ante el Señor del Gran Poder, por devoción. Pero al día siguiente, toda mi familia de Santa Cruz, de La Paz y Cochabamba me dijeron que estaba en todo lado, en Tiktok. Dije: 'ese soy yo, pensé que el trabajo no me quedaba'. Me quedé muy sorprendido, no pensé que iba a causar eso. Mil gracias a toda Bolivia", contó entre risas.

Compartió que recibieron invitaciones de medios de Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia para entrevistas. Además, participarán en entradas folclóricas de otras ciudades.

"Estoy entusiasmado y feliz. Doy gracias a Dios porque realzamos esta danza boliviana, que estaba olvidada. Nos han invitado para la festividad de la Virgen de Urcupiña, en Cochabamba; para el Carnaval de Oruro; Chutillos en Potosí; en Sucre para la Virgen de Guadalupe, en Santa Cruz para la fiesta de Cotoca", adelantó.

Asimismo, aseguró que las actitudes de las mujeres durante su paso, no le incomodaron.