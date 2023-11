"Secretos de construcción": Albañiles hacen un reto viral y terminan a los besos

Cargando...

México

La plataforma de TikTok se ha convertido en escenario donde varios creadores de contenido se han animado a hacer retos, donde participan transeúntes, o personas que encuentran trabajando en la calle.

Este es uno de esos casos, el tiktoker Hanki Aventuras, realizó un reto viral con un grupo de albañiles, donde se vivió un cómico momento entre dos obreros, que intentaron cumplir unos de estos particulares retos.

El desafío en parejas consistía en atrapar un billete mientras ambos hombres se miraban frente a frente, esto con el objetivo de agarrarlo con los labios, mientras el creador de contenido lo lanzaba.

Varios trabajadores lograron el objetivo en medio de golpes y risas, pero una de las parejas terminó dando un beso, al tratar de cumplir el reto. ¿Falta de coordinación? ¿rapidez? Ambos albañiles trataron varias veces, pero solo consiguieron ‘piquitos’.

Y claro los comentarios no se dejaron esperar: “Cómo que al de bigote prefería el beso que el vato”, “el patrón: ¿por qué no avanza la obra?”, “el señor de chaleco salió más besuqueado que el niño dios”, “las 50 sombras de los albañiles”, “no me había reído tanto desde hace mucho”.