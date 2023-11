Brasil

Robaron celular de una fan posterior al día del concierto de Taylor Swift, el cual se realizó en San Pablo- Brasil, conocida como “The Eras Tour,” una de las miles de historias que se escuchó durante la gira de la artista en Latinoamérica.

Al ver todos sus recuerdos perdidos, una Fan a quien le robaron el celular con todas sus fotos del concierto de Taylor, sorprendió lo que hizo esta muchacha, quien decidió escribirle por WhatsApp al ladrón para que este le reenviara las fotos que tenia del show al que había asistido, pues a la respuesta del resultado a su petición

Fan decide publicar su experiencia en un tweet compartiendo la conversación que tuvo con el sujeto: “Estoy dispuesta a pagar. ¿Cuánto quieres por el celular? Esas fueron las palabras de desesperación de la joven, la cual género infinitos de comentarios que superó más de 5 millones de visualizaciones que causa furor y al instante y se viralizó en las redes sociales.

Estos fueron uno de los muchos comentarios que genero esta publicación, “Robo con responsabilidad afectiva”, “Sin celular, sí. Sin recuerdos, nunca”, “Muy justo. Cuando era adolescente me fui solo a casa en el campo. Tenía un Nokia con pantalla blanca, el tipo me lo robó. Cuando me iba le pedí que al menos me diera el chip para no perder mis contactos y mi número. Lo abrió enseguida, lo sacó y lo devolvió”, “Loco tiene buen corazón”, “El chorro: obvio reina podré robarte el celular pero no los recuerdos de tu mejor día”, “Lloro de risa, un ladrón con empatía al pueblo swiftie”, “Qué lindo los chorros con códigos”.