"Sintió mi dolor": Caballo consuela a su cuidadora que estaba llorando

Mundo

Los animales en este mundo nos han dejado claro que tienen un gran corazón, más cuando ellos forman parte de una familia, pues prácticamente se le quiere y aprecia como al resto.

Esta es la historia de un caballo y su cuidadora, a quién consoló cuando ella se encontraba triste y decaída.

Segundos después la mujer rompe en llanto y uno de los caballos la acerca poco a poco a él para consolarla, lo que sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales.

Shania suele documentar y compartir muchos de los momentos que pasa a lado de sus caballos por lo que pude mostrarlo a todo mundo, usuarios creyeron que ella estaba en duelo por la partida de su padre, sin embargo aclaró todo y mencionó que era por otra situación.

“Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”, escribió Shania.