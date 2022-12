“Sufrió alucinaciones”: Creyó que lo asaltaban y se disparó en una pierna

Cargando...

Mar del Plata, Argentina

Un hombre de 68 años, sufrió cuadro de psicosis que lo hizo alucinar y se disparó en una pierna porque creyó que lo asaltaban en su vivienda del barrio Villa Primera de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El episodio fue registrado por los vecinos, quienes se alarmaron cuando escucharon los múltiples disparos. La víctima había comenzado un tiroteo sin dirección concreta hasta que se disparó accidentalmente. El hombre, debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

"Se me cruzó una nube negra”, declaró la víctima una vez que fue atendido por los médicos y entrevistado por la policía. Al parecer, el episodio se produjo en el momento cuando quiso guardar el arma que portaba.

Afortunadamente, no ocurrió una tragedia y no hay más heridos por los disparos al aire. En tanto, el fiscal Leandro Arévalo lo imputó en una causa caratulada como “Portación ilegal de arma de fuego” ya que no tenía permiso para su posesión.

Cargando...