Sylvester Stallone y Megan Fox son los "ganadores" de lo peor del cine

Y el Razzie es para...

Cada año desde 1981, alrededor de la época de los Oscar, cuando se celebra lo mejor del cine, se lleva a cabo una ceremonia de premios alternativa que "satíricamente" destaca lo peor del cine: los premios Razzie.

En la 44ª edición de los infames “honores”, estaban Jason Statham, Vin Diesel y Ana de Armas entre los nominados a peor actor y actriz. "Expend4bles", "Meg 2: The Trench", "Shazam! Fury of the Gods" y "Exorcist: Believer" estaban nominadas a la peor película de 2023.

La película de terror "Winnie the Pooh: Blood & Honey" se llevó a casa el Razzie a la peor película, según anunció la asociación de premios este sábado, publica CNN.

En las categorías de actuación, el ganador del Premio de la Academia Jon Voight recibió el premio al peor actor por la película "Mercy" (sobre una médica militar envuelta en una persecución dentro del hospital donde trabaja), mientras que Sylvester Stallone se llevó el premio al peor actor de reparto por "Expend4bles".

La estrella de “Transformers”, Megan Fox, tuvo la distinción de ganar dos Razzie, a peor actriz y actriz de reparto, por “Johnny & Clyde” y “Expend4bles”, respectivamente.

La película de terror “Winnie the Pooh” ganó otros cuatro premios, incluido el de peor pareja en la pantalla para Pooh y Piglet como “Blood-Thirsty Slasher/Killers (!)”, peor dirección y peor guion, ambas funciones a cargo del cineasta británico Rhys Frake-Waterfield, según el anuncio de los Razzie.

'Winnie the Pooh: Blood and Honey'. (Crédito: Jagged Edge Productions)

La presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood, Fran Drescher, se embolsó el premio 'redentor' ('redeemer', en inglés) por "su brillante liderazgo del gremio de actores durante la prolongada huelga de 2023, que concluyó con éxito", según la Golden Raspberry Award Foundation, entidad organizadora de estos galardones, reporta EFE.

Presentada por el dúo conformado por Aaron Goldenberg y Jake Jonez, esta ceremonia satírica se celebró virtualmente un día antes de la 96 edición de los Óscar, en la que la película 'Oppenheimer' parte como principal favorita con trece nominaciones.