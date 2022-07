Thalía es viral tras rescatar a ratón que cayó a su piscina

Cargando...

La reconocida cantante y actriz mexicana, Thalia, se llevó todos los elogios tras rescatar a un pequeño ratón que estaba a punto de ahogarse en la piscina de su lujosa mansión.

La intérprete de "No me Acuerdo" caminaba por el jardín de su casa, se percató que un roedor había caído a su piscina y, al ver que el animal hacía mil intentos por salir de la alberca, ella no lo pensó dos veces y decidió ayudarlo.

“Yo acabo de ver una cosita aquí, como algo ahí. Yo pensé que era una rana y miren lo que es, ¡pobrecito! ¿Qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando. ¡No, no, no, por favor!”, expresó.

Acto seguido, la estrella mexicana corrió a la cocina de su casa para traer una toalla desechable de papel y así lograr que el ratón salga del agua. Tras ponerlo a buen recaudo, la esposa de Tommy Mottola no pudo evitar expresar su emoción. “¡Lo salvamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien, precioso? Ok, hermosura, bye”, se le oye decir.

Thalía compartió el video del rescate en TikTok y rápidamente se volvió un nuevo viral tras acumular más de un millón de visualizaciones y superando los 15 mil comentarios.

Con más de 1 millón de likes y múltiples comentarios, los usuarios reaccionaron. Celebraron la acción de Thalía: “Que marca serán esas servilletas? Muy resistentes”; “El ratón: no se la van a creer! Me salvó marimar”; “pobrecito Serrr mi nueva favorita frase”; “El ratón llegando a su casa: NO ME LO VAN A CREER!”, se lee entre las reacciones.