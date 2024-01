Cargando...

El actor Christian Oliver, conocido también como Christian Klepster, por su nombre original, perdió la vida en un trágico accidente de avioneta en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, según informaron fuentes locales el viernes.

Conocido por sus papeles en Speed ​​Racer, Hunters, y Saved by the Bell: The New Class, el hombre de 51 años alemán, pero con nacionalidad estadounidense, fue hallado junto a sus dos hijas, Madita, de 10 años, y Annik, de 12, junto al propietario y piloto de la aeronave.

Un ciudadano compartió en las redes sociales un video que captura el instante en que la aeronave se precipita al agua. La persona que filmó el video exclama: "¡El avión ha sufrido un accidente! Llamen a la Guardia Costera". El avión, un monomotor de dimensiones reducidas, pertenecía a Sachs y estaba bajo su mando cuando se estrelló el jueves por la tarde, ubicándose a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

"Momentos después de despegar, el avión experimentó dificultades y cayó al océano", escribió la Policía Real de San Vicente y las Granadinas (RSVGPF) en un comunicado publicado en redes sociales. “La RSVGPF expresa sus condolencias a todos los afectados negativamente por este trágico incidente”, puntualizaron.

