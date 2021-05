Transmiten en vivo el linchamiento a un hombre

Israel

Las imágenes de una turba israelí de extrema derecha, atacando a un hombre porque creían que era un árabe, fueron transmitidas en vivo por televisión el miércoles por la noche, mientras el conflicto israelí-palestino continuaba.

Las impactantes imágenes muestran a un hombre siendo sacado por la fuerza de su automóvil y golpeado por una multitud de docenas hasta que perdió el conocimiento.

El ataque, transmitido por la emisora ​​pública Kan, tuvo lugar en el paseo marítimo de Bat Yam, al sur de la capital comercial de Israel, Tel Aviv.

La policía y los servicios de emergencia no llegaron al lugar hasta 15 minutos después, mientras la víctima yacía inmóvil de espaldas en medio de la calle.

Aquellos en la multitud justificaron el ataque diciendo que el hombre era un árabe que había intentado embestir a los nacionalistas de extrema derecha, pero las imágenes muestran a un automovilista tratando de evitar la manifestación.

El legislador de extrema derecha Betzalel Smotrich, líder del partido "Sionismo religioso", dijo que estaba "avergonzado" de la "crueldad atroz" del ataque.

"¡Hermanos judíos, detengan! No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirnos participar en actos violentos", dijo.

El rabino principal de Israel, Yitzhak Yossef, pidió el fin de los ataques de los judíos.

"Ciudadanos inocentes están siendo atacados por organizaciones terroristas, el corazón está pesado y las imágenes difíciles, pero no podemos dejarnos llevar por provocaciones y agresiones", dijo.

Issawi Fredj, diputado árabe del partido izquierdista Meretz, dijo que las imágenes eran una señal de que el país se encaminaba hacia una "guerra civil".

Las manifestaciones de activistas de extrema derecha estallaron el miércoles por la noche en varias ciudades, lo que provocó enfrentamientos con la policía y, a veces, con árabes israelíes.

La policía dijo que estaba respondiendo a incidentes violentos en ciudades como Acre, Haifa y Lod.

En Acre, una ciudad mixta árabe-judía en el noroeste de Israel, un judío resultó gravemente herido por los lanzadores de piedras, dijo la policía.

"Los alborotadores en Lod y Acre no representan a los árabes israelíes, los alborotadores en Bat Yam ... no representan a los judíos israelíes, la violencia no dictará nuestras vidas", dijo el líder de la oposición Yair Lapid, quien actualmente tiene la tarea de formar un gobierno después Elecciones de marzo.