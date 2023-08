Tras polémico audio: Albertina Sacaca revela que fue víctima de abuso sexual

Cargando...

Sucre, Bolivia

La conocida tiktoker potosina, Albertina Sacaca sorprendió en las últimas horas a sus seguidores en redes sociales al anunciar que dejará de subir contenido, esto a raíz de que la vincularan a un clip de connotación denigrante.

En medio de lágrimas la creadora de contenido desmintió un audio manipulado, con el que pretendían hacer creer que Sacaca tenía relaciones sexuales. Pero esta situación sólo era la punta del iceberg.

"No sé para cuánto tiempo me vaya (…) Me comparan y ponen mi foto con un audio tan sucio y asqueroso”, dijo notablemente afectada, haciendo que recordara un momento de su vida que trató de olvidar y le dejó secuelas.

"Tal vez mucho me dirán Albertina, si tú no eres porque te afecta tanto, porque lloras, esto es algo de lo que no quería hablarles nunca. (...) Por culpa de esas comparaciones tan absurdas y tan feas, voy a tener que contarles lo que nunca conté a nadie", dijo en un video subido a sus redes.

Albertina reveló un terrible hecho que le pasó cuando era una niña, al tener entre 7 a 8 años fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba en un bus de transporte público.

Cargando...

“Desde chiquitita yo iba a vender al mercado (…) Yo estaba solita en un micro, me gustaba sentarme donde la ventana, cuando estábamos por el centro se sube un señor adelante se sentó, la mayoría empezó a bajar, así sólo quedamos el chofer, yo y un hombre. No sé porque, pero siempre me acordaré su maldito rostro. De su asiento se me acercó, me hizo preguntas y luego intentó llevarme a su casa, me ofreció 20 bolivianos (…) ¿Te gustan las muñecas?, me dijo, mientras me decía que no me baje (…) Luego empezó a tocarme y el chofer que veía todo no dijo nada, porque él veía todo por su retrovisor”, conto de forma dolorosa lo ocurrido cuando era tan sólo una niña.

Con hondo pesar cuestionó que el chofer no haya hecho nada para frenar lo que estaba ocurriendo, por tal motivo su agresor continúo acosándola hasta realizarle toques impúdicos. Todo se detuvo cuando una mujer y su hijo hicieron parar el bus para abordarlo, momento Sacaca aprovechó para bajarse y huir.

La tiktoker que siempre es risueña, alegre y divertida en sus videos, rompió en llanto y ahora ha indicado que necesita un tiempo para estar ausente de las redes sociales, pero ha dicho que volverá con más fuerza. Albertina tiene 7,7 millones en TikTok y 3,1 millones de Facebook.