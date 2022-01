Un hummer, una minientrada y cierre de calles: la boda que paralizó Lahuachaca

Cargando...

Lahuachaca, La Paz, Bolivia

Las calles de la población de Lahuachaca, ubicada en Sica Sica, La Paz, se paralizaron para la boda de Oswaldo y Celina, que se realizó el sábado 15 de enero por la tarde y fue transmitido por redes sociales.

Primero, un hummer limusina de color blanco llegó a una de las calles céntricas del pueblo y de él descendió la pareja. Oswaldo vestía con su mejor gala del servicio policial, un saco blanco, capa y pantalón verde, un sombrero verde y sus botas negras. Ella lució un vestido de novia con velo, cola y ramo acordes. Rodeados de guardias y padrinos, los novios se dirigieron hacía el salón de fiestas para empezar con el desfile de músicos de todo género.

En el trayecto, una tropa de bailarines de morenada acompañó a los novios, que no dejaban de saludar a sus invitados y recibir abrazos y felicitaciones.

Luego, los danzarines armaron una especie de cadena para los esposos, que también fueron recibidos por un grupo musical que hizo vibrar con sus canciones a los cientos de invitados que fueron partícipes del evento social.

Animados por los grupos y animadores, los novios cumplieron con los ritos de la boda y la fiesta comenzó con mucho baile. Los invitados que iban aumentando en cantidad, no utilizaban barbijo y no cumplían con las medidas de bioseguridad determinadas por las autoridades nacionales. Eso sí, la mixtura no faltó.