¡Un oso muy curioso! Irrumpe en plena boda en busca de comida [VIDEO]

Nuevo León, México

Un oso salvaje interrumpió una boda en México. Los invitados y los novios vivieron unos momentos tensos cuando el animal se paseó por las mesas husmeando y buscando comida. Los hechos ocurrieron en el Cerro de Chipinque, ubicado en las inmediaciones de San Pedro Garza García, Monterrey y Santa Catarina, en Nuevo León México.

La usuaria de TikTok @angiedisa, compartió el momento en que un oso llegó a la boda de su prima y asustó a todos los invitados.

Al no tener éxito en su búsqueda, el oso se bajó de la mesa y se dirigió a la de al lado, la cual tenía a mucha gente sentada. "No se muevan, no se muevan", se puede escuchar decir a un testigo mientras las personas de la mesa de invitados se quedaban más quietos que los niños de Jurassic Park. Incluso uno de los invitados, siguió comiendo su botanita, sin preocupación alguna.