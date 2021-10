Se encadena tras ser expulsado de la universidad a dos semanas de su graduación

Colombia

Samuel David Arredondo Galezo, de 23 años y estudiante de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, fue expulsado dos semanas antes de su graduación, supuestamente por promover alteraciones de orden público en contra de la institución. En respuesta a ello se encadenó durante varias horas para exigir su reintegro, su historia conmovió en las redes sociales.

El joven es estudiante de décimo semestre de Odontología, lleva más de un año peleando una dura batalla con la dirección de la institución educativa.

"Me acusan de una protesta donde yo alteré el orden público y eso no es cierto. Los que se quedaron conmigo estaban por su propia voluntad. Yo no retuve a funcionarios, son mentiras de la universidad", relató.