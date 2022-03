Un luchador de la UFC quiso "darle un puñetazo en la cabeza" a Zuckerberg porque bloquearon su Instagram

Londres, Reino Unido

El luchador de artes marciales británico Paddy Pimblett retó a una pelea a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms, durante una rueda de prensa tras su victoria sobre el mexicano Rodrigo Vargas.

El peleador que compite en la división de peso ligero de la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, Ultimate Fighting Championship (UFC), se enfrentó a su rival de México este sábado 19 de marzo, en el O2 Arena de Londres, Reino Unido. En su entrevista posterior a la pelea, Pimblett bromeó diciendo que quería competir con Zuckerberg. Sin embargo, el trasfondo de su propuesta se basa en las políticas de Meta que recientemente condujeron al bloqueo del perfil de Instagram del luchador.

En una conferencia de prensa previa al encuentro con Vargas, a Pimblett le preguntaron sobre la razón por la que su cuenta había sido bloqueada. Al responder, el competidor explicó lo sucedido, condenó la hipocresía que reina en las redes sociales y aseguró que Instagram no logró callar a los acosadores y detener los troles en Internet.

"La gente empezó a hacer comentarios desagradables sobre él [un niño huérfano]. Así que estuve discutiendo con ellos, y la última vez fue sobre el pequeño Lee... Tiene un tumor cerebral, cáncer. Tiene tantos problemas de salud y tiene tres años. No tiene pelo debido a la quimioterapia, y un asqueroso pedazo de m... comentó algo horrible sobre él" , aseveró Pimblett.

"Yo sí tengo moral… Denuncié el comentario y me llegó la respuesta 20 minutos después: 'Este comentario no va en contra de las normas de nuestra comunidad, así que no lo vamos a eliminar'. Entonces, lo llamé 'pedazo de m...'. Puse: 'Sucio pedazo de m...' […] y al día siguiente mi cuenta fue bloqueada", relató el peleador.