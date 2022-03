Instagram bloqueó temporalmente la cuenta de Kanye West por dirigir un insulto racial a Trevor Noah

Cargando...

Estados Unidos

El rapero Kanye West fue suspendido durante 24 horas de Instagram luego que publicara en su cuenta un insulto racial dirigido al presentador Trevor Noah. Así lo confirmó un portavoz de Meta.

Según dicho portavoz en una entrevista con CNN, Kanye violó las políticas de la plataforma, puntualmente, las referidas a incitación al odio, acoso e intimidación. Desde su suspensión, el productor no puede publicar, comentar ni tener ninguna acción en la app durante 24 horas.

Al tratarse de la primera advertencia de Instagram a Kanye West, la penalización es corta, pero si el cantante sigue publicando este tipo de contenido, el bloqueo de su cuenta puede aumentar a semanas, meses e incluso, la suspensión total de su usuario.

Pero, ¿qué fue lo que publicó Kanye West en su Instagram?

Todo empezó cuando Trevor Noah, en medio de su programa ‘Daily Show’, se refirió sobre el manejo que el rapero le está dando a su ruptura con Kim Kardashian. En múltiples oportunidades, se ha hablado de que el cantante ha llegado a insultar a la modelo, pisando la delgada línea del acoso.

"Puede que no sientas pena por Kim porque es rica y famosa", dijo Noah. "Pero lo que está pasando es aterrador de ver y pone de relieve lo que pasan tantas mujeres cuando eligen irse".

En su cuenta de Instagram, Kanye publicó una imagen de la biografía de Noah y en la descripción escribió:"Kumbaya my Lord, kumbaya; Kumbaya my Lord, kumbaya; Kumbaya my Lord, kumbaya; Oh Lord, kumbaya".

Este es un fragmento de la canción ‘Kumbaya’, una palabra que se usa para describir a una persona negra que rechaza o se aleja de su propia etnia. Horas después de la publicación de Kanye, Instagram bloqueó temporalmente su cuenta.

Trevor Noah respondió en su cuenta de Twitter. En el mensaje el presentador invitó al cantante a no olvidar que los racistas jugaron por siglos a dividirlos y a despojarse de su color cuando dos negros están en desacuerdo.

