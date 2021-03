Un niño entró a pedir un lápiz en una librería y le regalan todos sus útiles escolares

Cargando...

Muchas personas han quedado sin trabajo en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que muchos han visto una baja considerable en sus ingresos. Es por tal motivo que muchos han tenido que recurrir a diferentes ayudas, como un niño de Argentina que necesitaba lápiz y que decidió entrar en una librería para pedir uno lo que no se esperaba es que recibiría una bolsa llena de útiles escolares.

El pasado jueves 25 de marzo un niño de 11 años entró a una librería de San Rafael, Mendoza, Argentina, con un objetivo claro en su mente: pedir un lápiz para poder estudiar en el colegio.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar. El niño no quería nada más, solo necesitaba un lápiz para anotar la materia que le enseñarían en el colegio. No quería dinero. No quería comida. Solo quería un bolígrafo.

La presencia y petición del niño llamó la atención de la persona que estaba atendiendo en la librería y, para sorpresa del pequeño que cursa sexto grado, le regaló todos los útiles que necesitaba: un cuaderno, lápices, tijeras, borrador y hasta un estuche, entre otras cosas.

El pequeño, sorprendido por todo lo que estaba recibiendo de regalo, dijo “¡gracias señor!” y salió del lugar. Sin embargo, un acto tan bueno como el que acababa de ocurrir no podía pasar desapercibido y fue presenciado por Pablo Peñaloza, un cliente que también estaba en la librería, quien describió la situación en Facebook como “hechos que trascienden. Por casualidad del tiempo presencié está mañana un hecho que alienta a seguir empujando para el lado correcto”.

“Dejó entrar a un niño que no pedía plata, comida, entró a pedir útiles para poder ir a la escuela (literales palabras del niño), a lo que el dueño de dicho local salió proyectado camino a las estanterías y llenó una bolsa al son de la pregunta ‘¿qué más necesitás?’. Tuve que expresarle mi admiración”, terminó de explicar Peñaloza al medio TVA Argentina.

Por último, en conversación con el medio Sitio Andino, el dueño de la tienda dijo que fue su hijo el de la idea de ayudar al pequeño. “Cuando duermo la siesta, desconecto las redes; y cuando desperté y las habilité, no podía creer la repercusión que tuvo esto; ni sabía que alguien lo había visto”, confesó.