‘Un verano sin ti’ el nuevo disco de Bad Bunny

Cargando...

Mundo

“Un verano sin ti”, el álbum de Bad Bunny sale este viernes 6 de mayo, así lo anunció el artista en sus redes sociales.

En un video protagonizado por él, su novia Gabriela y el actor español Mario Casas, el cantante dio la noticia que todos sus fans están esperando.

De acuerdo a lo que ha dejado entrever el “Conejo Malo” esta producción musical, contará con 23 canciones a las que calificó de “palo”.

Sus otros álbumes son "X 100pre" (2018), "YHLQMDLG" (2020), "Las Que No Iban a Salir" (2020) y "El Último Tour Del Mundo" (2020).

En 2021 y por segundo año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel global en Spotify.

Cargando...

Bad Bunny, el máximo artista de trap latino, logró en 2021 más de 9.100 millones de reproducciones en Spotify.

Hace unos días se dio a conocer que Bad Bunny se convertirá en el primer héroe latino. El cantante fichó por una película del universo Marvel; dará vida a El Muerto, luchador y personaje de Spiderman, en una película que producirá Sony Pictures.

Combinando imágenes de su grupo de amistades y de su pareja sentimental, Gabriela, el puertorriqueño ha mostrado algo más de 40 segundos de la que todo el mundo asegura que será su próxima canción. Un single que se convertiría en el primero de su inminente aventura muiscal.

"Sorry pero me las merecía" escribió el artista a través de su cuenta oficial en TikTok donde compartió este avance sonora de su futura propuesta musical en el que parece apostar por los ritmos caribeños a caballo entre el ska y el reggae.

"Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones, un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito, ya no pido más deseos, tengo todo lo que quiero" se escucha cantar a Bad Bunny en este fragmento de lo que promete convertirse en un nuevo éxito más de su carrera.