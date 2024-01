Una mujer fingió ser intérprete de señas en rueda de prensa de la Policía en Estados Unidos

Cargando...

Estados Unidos

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a una falsa intérprete de lengua de señas durante una importante rueda de prensa de la policía en Estados Unidos.

El insólito hecho ocurrió cuando la mujer, identificada como Derylin Robert, se presentó en la conferencia para medios organizada por el Departamento de Policías de Tampa, en Florida, Estados Unidos, asegurando ser intérprete de lenguas de señas. Sin embargo, se trataba de una impostora.

Mientras Brian Dugan, Jefe de la Policía de Tampa, anunciaba que se había producido un arresto tras una serie de asesinatos que estaba preocupando a la población, la mujer pretendía interpretar lo que Dugan estaba informando, pero solo hacía gestos sin sentido. Sucedió en 2017.

Posteriormente, Rachelle Setambrino, profesora de la Universidad del Sur de Florida, dijo a CNN que "muchas de las señas fueron inventadas. No fui capaz de entender lo que estaba diciendo".

La madre de una de las víctimas era sorda y se encontraba presente al momento de la conferencia. "Ella estaba parada ahí, interpretando de una forma incomprensible", explicó.

La policía de Tampa asumió que la mujer dependía de una contratista en quien confían para las interpretaciones y admitió que no se realizó la debida diligencia de interrogarla cuando llegó y no le pidieron credenciales.. Además, aclararon que no se trata de un crimen, sino de una violación a la ética.

Cargando...

Previamente, la mujer había sido arrestada en múltiples ocasiones por fraude, incluso tenía una condena. Tras pasar varios años en prisión recuperó su libertad en 2016 y recayó en el crimen. Sin embargo, no se explicaron los motivos de sus acciones.

Vea el video: