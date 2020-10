Una niña que solo comía 'nuggets' de pollo se cura tras ser hipnotizada

Reino Unido

Un caso insólito que se convirtió en una pesadilla para una madre, puesto que su hija durante 6 años solo comió 'nuggets' de pollo y no podía hacer nada por corregir esta situación, sin embargo, después de muchos tratamientos ha sido curada tras recurrir a la hipnoterapia.

La madre de la menor, identificada como Lesley, asegura que el rechazo de su hija por otros alimentos se desarrolló cuando era una bebé. "Llegó al punto en que irse de vacaciones era una pesadilla si no había 'nuggets' de pollo", relató Lesley.

Después de que durante un viaje a Turquía la niña estuvo prácticamente sin comer una semana pues no encontraban su comida preferida, la madre acudió a un especialista en nutrición, que le aseguró que la niña era "quisquillosa" y que el problema sería superado con la edad.

"Como madre, no me lo creí, porque veía el miedo en sus ojos cuando tenía comida nueva frente a ella. Perseveramos, pero ella no estaba probando nada nuevo en absoluto", agregó la mujer