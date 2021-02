Una 'tiktoker' confunde el pegamento con gel y entra en quirófano para solucionarlo

EEUU

Usuaria de Luisiana, Estados Unidos, se grabó la semana pasada completamente desesperada para confesar que llevaba más de un mes con el pelo pegado. Se había quedado sin gel y decidió echarse pegamento para peinarse, una mala decisión que se arrepentirá, probablemente, durante toda la vida.



La joven contó que se había lavado el pelo 15 veces pero no podía retirarse el pegamento de la cabeza y su cabello continuaba en la misma posición, lo cual le estaba ocasionando constantes dolores de cabeza.

Tessica incluso acudió a urgencias, donde los médicos estuvieron 22 horas intentando ayudarla sin ningún resultado. intentaron utilizar acetona para disolverlo, pero la tiktoker acabó con quemaduras en el cuero cabelludo.

debido a tantos problemas, la internauta pidió ayuda desesperada por todos los medios e incluso abrió una página en GoFundMe para recibir donaciones para un tratamiento, portal en el que ya ha conseguido más de 13.000 dólares (unos 10.700 euros).



Afortunadamente, su historia llegó a oídos del doctor Michael Obeng, de Los Ángeles, quien se ha ofrecido a eliminar el producto con una cirugía plástica. Tessica Brown está dispuesta a volar hasta allí para someterse a esta intervención.

Según el médico, el proceso podría durar hasta tres días y tiene un coste de 12.500 dólares (unos 10.300 euros), aunque se lo realizará gratis. Al parecer, el cirujano pretende utilizar un disolvente de pegamento de uso médico para poder solucionar el problema de Tessica.



La marca Gorilla se pronunció al respecto lamentando el desafortunado incidente con su pegamento en spray y alegrándose de la noticia de su intervención para solucionarlo.

"Se trata de una situación única, ya que este producto no está indicado para su uso en el cabello o sobre él, ya que se considera permanente. Nuestro adhesivo en spray indica en la etiqueta de advertencia 'no ingerir, no entrar en los ojos, en la piel o en la ropa'", avisó la empresa.