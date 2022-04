Usó un filtro de TikTok para grabarse bailando y sufrió el susto de su vida

Cargando...

EE.UU.

Una joven, aparentemente de Estados Unidos, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales a raíz de lo que le pasó. Resulta que ella se percató de algo inesperado luego de usar un filtro de TikTok para grabarse bailando.

El video que obtuvo la chica fue difundido por ella misma en su cuenta personal de la mencionada plataforma ( @abbyjhouser ). Según indicó, ella se animó a bailar frente a su cámara debido a que estaba sola en su departamento.

En el clip se aprecia que el filtro que eligió convirtió su cuerpo en una animación, con colores parpadeantes que cambiaban. Todo transcurría con normalidad hasta que dejó de mirar fijamente la pantalla de su celular para darse una vuelta.

En el momento en que volvió a mirar la pantalla, se dio cuenta que había aparecido una cara animada en el lado derecho del video, la cual tenía gafas de sol y una sonrisa. Ello asustó a la chica, ya que generalmente, con los filtros, una cara animada solo se muestra cuando se enfoca la de una persona real en el cuadro.

Muchos usuarios no tardaron en señalar que probablemente haya aparecido un fantasma en ese instante. Lo concreto es que el clip no deja de llamar la atención. Ya dio la vuelta al mundo y no tiene mucho tiempo circulando en TikTok.