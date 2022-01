[VIDEO] Captan a Spider-Man y Venom “enfrentándose” en el techo de un micro

Cargando...

Perú

Tras estrenarse la película Spider-Man: No Way Home, la fiebre por el superhéroe de Marvel ha dado la vuelta al mundo y Perú no ha sido la excepción. Tal es el caso de dos sujetos que se volvieron tendencia en redes sociales al disfrazarse del superhéroe y Venom para realizar un show.

En el material audiovisual compartido por el usuario @abelarmeshoran en TikTok, se observa a dos jóvenes que se disfrazaron del 'Hombre araña' y 'Venom' para liberar una batalla en el techo de un micro. Un testigo de la singular escena no dudó en grabarlos y lo compartió en las redes sociales.

"Pero que ven mis oídos mano", se lee en la descripción del clip a modo de broma que colocó el autor del video viral que ha logrado más de 17 mil vistas y miles de reacciones en la famosa red social china.

"Escena eliminada de Spiderman No Way Home”, “The Amazing Spider-Man 3 confirmado" o "el multiverso se hizo realidad en Perú", fueron algunos de los ocurrentes comentarios de los usuarios al reproducir el clip en la plataforma de videos cortos.