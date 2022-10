[VIDEO] Conozca la triste historia de Jerson el hombre canguro que nació en Colombia

Colombia

Jerson es un hombre de 29 años nacido en Colombia, su historia se hizo viral en las redes sociales, y conmovió a la humanidad, puesto que lo encontraron viviendo solo en una cueva, la misma que fue cavada por él mismo.

Según cuenta su historia, decidió exiliarse en el bosque después de que mucha gente se burlara de él. Refiere el fue denominado el hombre canguro por su aspecto físico.

Jerson tiene artrogriposis múltiple vive con esa condición desde su nacimiento, en los últimos meses adoptó a un perro con quien convive diariamente.

"La artrogriposis es un grupo de trastornos musculares no progresivos poco frecuentes que provocan rigidez en las articulaciones y desarrollo muscular anormal en los niños".

Pese a su condición física, él logró construir solo su cueva, afirma que se siente discriminado.

“Yo hice esta cueva, porque en la ciudad había mucha crítica, me hacían muchas caras, no soporté eso y decidí venir a vivir acá al monte. La gente me miraba feo, en la mayor parte donde yo me desplazaba me hacían caras, yo me aburrí de todo eso y me vine a vivir acá”, aseveró Jherson.