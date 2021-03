Video: La dejó su novio al enterarse que es Otaku

Cargando...

Algunas personas se distinguen por ser intolerantes o cerradas a cosas desconocidas. Una víctima de esta discriminación fue Lisset Castro, una tiktoker que aprovechó su canal para contar la vez que le pidieron comenzar una relación sentimental, pero el chico se retractó cuando descubrió su segundo perfil de Facebook, donde demostraba ser otaku, es decir, amante de la cultura oriental, el anime y los videojuegos.

"Amigos, les voy a contar de la vez que me rechazaron por ser otaku, y es que la gente que es nueva en esto de anime cree que es broma que antes nos pegaban, ¡No, neta! ¡Nos pegaban!", denuncia la tiktoker.

Cuenta que la discriminación contra los amantes del anime era tal que se vio obligada a crearse dos cuentas diferentes de Facebook: una en la que tuviera que ser 'normal' y una segunda donde pudiera manifestar sus gustos y hacer cosplay, la actividad de personificarse de una forma casi idéntica a un personaje de anime o de videojuegos.

"Yo tenía dos Facebook: un Facebook donde era 'normal' y otro Facebook donde tenía las cosas de cosplay. Entonces, esta 'personita' que ya me había dicho que quería ser novio y yo le dije que sí, encontró mi Facebook", relata.

mostró la conversación por medio de Facebook Messenger en la que, al poco tiempo de haber comenzado su relación, terminaron con ella sólo por ser otaku.

Lisset relata que le explicó qué era el cosplay; sin embargo, no le pareció al chico que le pidió que fuera su novia, por lo que prefirió no continuar con su propuesta de tener una relación. "¡No!, mejor no seré tu novio", sentenció la otra persona por mensaje.

Sin embargo, ella defendió lo que hacía, y estuvo completamente de acuerdo en no continuar si no le parecía bien. "Ya ven, amigos, antes sufríamos", cerró su relato, mostrando los mensajes en los que dice cosas como "Si quieres, veme como rara; pero no soy así". Lisset Castro, como se identifica, es una tiktoker que se describe como 'química otaku'.