[VIDEO] Descubrió a su esposo con la ‘amante’ en su propio auto

Mundo

Una mujer se convirtió en la protagonista de un nuevo video viral que dejó a miles de usuarios en redes sociales con la ’boca abierta’.

En el audiovisual compartido en TikTok por @lesliecait, se observa a la mujer cruzarse por el medio de la calle y detener el tránsito, al encontrar a su esposo y a su amante al interior de su propio vehículo. Indignada por el engaño de su marido, la furiosa fémina se sacó a los gritos y hasta levantó una piedra del suelo.

En ese momento, la mujer, quien llevaba un paquete entre sus brazos, le pidió al sujeto que bajara del vehículo a su amante, sin embargo, al recibir una negativa por parte de él, decidió tomar la piedra y tratar de romper la ventana del vehículo.

“¡Bájala! ¡Baja! ¡Baja que ahorita te reviento el parabrisas!”, se logra escuchar en el clip capturado por un conductor. La iracunda mujer no permitió que su pareja avanzara y se puso en frente del vehículo sin soltar en ningún momento la piedra.

La escena causó indignación en los usuarios de la plataforma de videos cortos, además que criticaron la actitud del individuo al dejar a su esposa fuera del vehículo y exponerla al peligro de los autos que se encontraban en movimiento.

“La esposa trabajando con sus envíos y el marido con otra”, “rompe el parabrisas, mana, eso no se piensa dos veces, ni tampoco se avisa. Una vez roto el parabrisas, la agarra de los pelos y las bajas de tu carro”, “yo en one destrozo el auto y me retiro. Fácil y sencillo”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios que se logran leer en el video viral.