[VIDEO] ‘Encuentro único’ entre una bióloga marina y un extraño pulpo manta

Queensland, Australia

Jacinta Shackleton, una fotógrafa y bióloga marina que se especializa en documentar la vida en los arrecifes de coral, se topó el pasado 6 de enero, mientras buceaba en aguas poco profundas de la isla Lady Elliot (Australia), con un ejemplar de pulpo manta hembra, la experta, captó imágenes asombrosas del espécimen y las publicó en su cuenta de Instagram, la cual ha tenido miles de reacciones en las redes sociales.

Un pulpo manta hembra puede llegar a medir hasta dos metros, puesto que adquieren un tamaño mayor que los machos. El primer pulpo manta macho vivo fue avistado en el año 2002, lo que muestra la complejidad de compartir espacio con esta especie en el océano abierto, donde pasa toda su vida.

“Estos animales son una especie de pulpo pelágico que rara vez se encuentra y que pasa todo su ciclo de vida en mar abierto, escribió la bióloga en sus redes sociales.

En el material audiovisual filmadas por Shackleton, se observa como esta especie de pulpo podría confundirse con una bolsa de plástico en mitad del mar. Según explica la bióloga, "cuando lo vi por primera vez, pensé que podría haber sido un pez joven con aletas largas, pero cuando se acercó me di cuenta de que era un pulpo manta y me llené de alegría y no pude contener mi emoción".

"Los colores de su capa eran increíbles y era fascinante ver la forma en que se movía en el agua. Seguramente un encuentro único en la vida para mí, ¡estoy muy agradecida!", concluyó la mujer.

Los pulpos manta son un pequeño grupo de moluscos cefalópodos pertenecientes al género Tremoctopus, que contiene solo cuatro especies que viven en océanos tropicales. Las hembras son mucho más grandes que los machos y solo ellas poseen las características capas