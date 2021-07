Video: Hombre celebra su divorcio con banda afuera del Registro Civil

México

No cabe duda que cuando una relación termina siempre hay uno de los dos al que le duele menos. Tal es el caso de este hombre, quien luego de firmar su divorcio contrató una banda para celebrar.

Fue a través de Facebook en donde el video se hizo visible y se viralizó, pues en él aparece un hombre junto a una banda, afuera del registro civil cantando a todo pulmón tras haberse separado.

El recién divorciado escogió la canción ‘Cabrón y Vago’ de ‘El Fantasma & Los Dos Carnales’ como himno de su reciente separación. Además, en la misma publicación se compartió una imagen del hombre con los papeles del divorcio en la mano.

“He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantar al hombre.