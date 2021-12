VIDEO: Joven asegura a través de experimento que la tierra es plana, desatando carcajadas en Tik Tok

Cargando...

"Cada loco con su tema", dice el dicho, pero esta vez es inconcebible, ya que el tiktoker Cristian expone que si la gente no abre los ojos con su teoría, él ya no sabe cómo podrá hacerlos entender la realidad. Para Cristian la tierra es plana, lo ha demostrado y piensa que depende de los demás creer o no.

@Cristiandelatierra, tiene más de 24.000 seguidores y 463.000 me gusta en TikTok, y para demostrarle al mundo que la tierra no es redonda, solo necesitó una pequeña piedra. un balón con los colores del equipo de fútbol sevillano del Betis y un plato con tierra y agua, para realizar su exitosa demostración. La piedrecita representaba un avión, mientras que la pelota, cómo no, era nuestro planeta Tierra, que para Cristian no tiene sentido, y el plato con tierra y agua representó la tierra plana como él cree que es.

Al comienzo de la grabación, Cristian se lanza con un poquito de teoría. Así, cuenta que los aviones viajan a entre 500 y 700 kilómetros por hora, mientras que la Tierra da vueltas a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora. Una conclusión un tanto diferente a la de los científicos que estiman el movimiento de la tierra en algo más de 1.600 kilómetros por hora.

"No tiene sentido, ¿no?", continúa Cris, explicando que si el avión viaja en el mismo sentido que el planeta, llegará a su destino a la velocidad de un rayo, mientras que si va en sentido contrario nunca llegará, por la diferencia de velocidad, obviamente.

Algunos internautas han encontrado fallos claros en su explicación, como @LilKanny, que piensa que esa hipótesis tendría unos efectos prácticos un tanto caóticos: "Si salto en Andalucía, los segundos que estoy en el aire la Tierra sigue rotando y cuando vuelvo a tocar el suelo, ¿caigo en el Atlántico?", se pregunta, y añade otro interrogante: "Y si salto de un puente, ¿Dónde caigo?".

Otros usuarios se han quedado más en la anécdota y han hecho notar su interés por la geografía. Así, han resaltado el primer viaje hipotético en avión que se plantea en el video: de España a Teruel. Algunos se han mostrado confundidos, ya que pensaban que Teruel era la capital de una provincia homónima del interior de España, aunque, por suerte, otros espectadores les han sacado de su error.

Pero no todos se han dado cuenta de que se trataba de un video cómico y han sido muchos los que se han aplicado a denostar el sistema educativo español, sosteniendo que esta persona era un claro ejemplo de su calidad. Precisamente, el choque entre quienes han comprendido la ironía de esta graciosa imitación de uno de los grupos de negacionistas más inocuos de estos tiempos y quienes se han tomado el video en serio, y no han parado de adjuntar demostraciones científicas que refutan esta hipótesis o bien se han dedicado a criticar severamente los cocimientos básicos de su autor, le ha recordado a muchos internautas la ley de Poe.

Este aforismo indica que a falta de una indicación explícita es imposible distinguir entre los extremismos ideológicos y su propia parodia. Sin embargo, la mayoría de los internautas se han dedicado a echarse unas risas y a convertir esta grabación en un video viral con el que hacer más llevadera la semana.