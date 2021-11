[VIDEO] Joven y caimán de más de 90 kilos se dan un ‘cariñoso abrazo’

Cargando...

California, EE.UU.

Una cuidadora del zoológico de reptiles Fountain Valley de California, Estados Unidos, fue captada cariñosamente con un gran caimán. El inédito momento fue compartido en TikTok y rápidamente se convirtió en tendencia en la red social. El sorprendente hecho incomodó a miles de internautas, más aún cuando el gran reptil reaccionó ante el gesto humano.

Juliette Brewer es la cuidadora de reptiles a quien se le ve abrazando a Darth Gator, un enorme caimán del zoológico: "Este es Darh Gator, tengo fotos de él de toda su vida, pero esta vez me atrapó. Traté de abrazarlo y me dijo: 'No", cuenta la experta en reptiles.

En medio del material audiovisual, internautas y criadora se percatan que el enorme depredador se orinó encima de ella tras el amigable abrazo. "¿A dónde vas?", menciona la cuidadora previo a percatarse de la reacción natural del caimán. "Oh, Dios mío ¿Qué pasó?", agrega sorprendida.

El clip inicialmente fue viralizado en TikTok, obteniendo así más de 7 millones de reproducciones. Sin embargo, aunque para la gran mayoría de usuarios de esta red social el video parece tierno y divertido, para otros ha resultado de suma preocupación.

"Me encanta la pasión por los animales, pero la chica se está volviendo muy cómoda", "Todo es diversión y juegos antes de que te arranque la cara", "Cualquier día terminarás devorada", "Eso es invadir el terreno del caimán", son algunos comentarios de algunos internautas de la plataforma de videos cortos.