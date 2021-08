Video: Jóvenes quedan atrapadas en un juego mecánico

México

Hay veces que las cosas no salen como quisieran. Ejemplo de ello fue lo que recientemente ocurrió en Six Flags México, en donde los juegos mecánicos dejaron de funcionar. Así lo informaron unas jóvenes que transmitieron en vivo lo ocurrido desde lo alto de una de las atracciones.

Fue a través de Facebook en donde una joven transmitió en vivo lo que había ocurrido mientras disfrutaban del juego The Joker. De acuerdo a lo revelado, el juego mecánico se paró de un momento a otro.

La usuaria de Facebook Yaniz De Caz reveló que además de que el juego The Joker, también el Superman había quedado suspendido. Así inició su descripción:

“¡Atrapada… ayuda!”, indicó una acompañante de la joven que transmitió en vivo desde lo alto del The Joker.

“Nos quedamos atrapados en el Joker y el Superman también está atrapado. Nos saludan de allá del Superman que se quedaron atrapados también. No sé qué pasó, no sé qué está pasando aquí, todos los juegos se detuvieron. Allá están bajando el columpio. Estamos aquí en medio del Joker, hasta arriba nos tocó con mis hermanas”, narró la joven que grabó lo ocurrido.

Desde lo alto de donde quedó paralizada en compañía de sus hermanas según contó aseguró sentir miedo por la altura, mientras que con su cámara hacía un movimiento horizontal para mostrar que el parque se había parado por completo.

“Todo el parque está detenido, todo. Los amigos del Superman saludándonos. Ya me dio miedo. Tengo miedo. Ya los están regresando a los de abajo del Joker. Mi hermano es un salado porque nos dijo que nos íbamos a quedar atorados en un juego. Ya me quiero bajar. Todo está parado. No inventen”, comentó.