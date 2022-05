VIDEO│Llegaron tarde a clases y el profesor les hizo bailar ‘My Name Is Chicky’ para poder pasar

Cargando...

Yucatán, México

Ahora en los tiempos actuales los profesores buscan nuevos métodos para 'castigar' a los alumnos por no llevar la tarea o por llegar tarde al salón de clases. Un claro ejemplo quedó plasmado en un video de la famosa red social china donde muestra a unos alumnos que por llegar tarde tuvieron que bailar el pegajoso tema ‘My Name Is Chicky’, del grupo D Billions para poder ingresar al aula.

Se trata de 3 estudiantes Brayan, Jonathan y una amiga, quienes llegaron tarde al salón de clases y la única opción que tenían para ingresar era bailar el tema ‘My Name Is Chicky’, el cual se ha vuelto trend en la plataforma asiática por la curiosa letra de la canción.

Los adolescentes accedieron al pedido del educador, quien sacó su celular y le enseñó el videoclip del grupo D Billions para que se guíen de los pasos. Tras mostrar su talento ante sus demás compañeros, los alumnos ingresaron al aula. La curiosa escena tuvo lugar en un colegio en Yucatán, México.

"Por llegar tarde" se lee en la descripción del video quien ya suma más de 290 mil reproducciones desde el pasado 14 de mayo. La escena tuvo lugar en Cobay, un colegio en Yucatán, y generó diversos comentarios respecto.