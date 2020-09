Video: Luchador de MMA llora después de que le dan una patada en la ingle

Connecticut, EEUU

Es doloroso ver el video, ser pateado en la ingle es, honestamente, una de las cosas más dolorosas que pueden pasar, y esta es una de las peores que se ha visto.

En caso que quieras ver el video, aquí tienes:

Peter Stanonik estaba en la segunda ronda de su pelea contra Raymond Daniels en el evento Bellator 245 en Connecticut anoche (11 de septiembre).

Obviamente, la pelea fue cancelada. Incluso en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, patear a alguien en su parte privada está fuera de los límites.

Sin embargo, debido a que los golpes no fueron intencionales, la pelea fue declarada sin competencia, en lugar de otorgarse a Stanonik la victoria después de la descalificación de Daniels.

Las noticias siguen empeorando para él, ¿no?

El peleador de 32 años también fue golepádo en su ingle al principio de la pelea. En esa ocasión, pudo recuperarse tras tomarse el descanso de cinco minutos permitido para golpes ilegales.

La segunda patada, sin embargo, terminó la pelea.

Su oponente de 40 años había estado mostrando algunas cualidades decentes y no tenía la intención de lanzar su golpe donde lo hizo, pero las reglas son reglas.

Stanonik había terminado, y todo había terminado menos el llanto.

Después de la terrible patada, Stanonik se quedó a cuatro patas, golpeando el tapete por pura agonía.

Es tan doloroso que muchos observadores y expertos han dicho que es el peor golpe bajo que hayan visto en la historia de este deporte.

Si mira el video, verá que Stanonik ciertamente está de acuerdo con esa evaluación.

En una entrevista después de la pelea, Daniels expresó su preocupación por su oponente y explicó que nunca patearía intencionalmente a alguien en la ingle.

"La segunda vez definitivamente lo golpeé limpio. Me pateó, me hizo perder el equilibrio y me hizo fallar un poco. 2020 ha sido ese tipo de año, un año loco. Normalmente no doy mis patadas giratorias así".