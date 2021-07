Video: Mujer no deja que su esposo mueva un dedo en el hogar: “Hago todo por él”

Londres

Danni, de apenas 22 años años, está casada con Danny-Joe, de 25, y ella no deja que su esposo no haga ninguna tarea del hogar pues, esa es su labor. Para ella, las mujeres deben atenderlos, limpiar y cocinar.

A través de una sincera entrevista, esta mujer dice tener una visión muy clara sobre los roles del hombre y la mujer en un matrimonio, todo pese a que sus declaraciones son consideradas controvertidas.

La joven, de origen gitano-romaní, señaló que ama enloquecidamente a su futuro esposo, Danny-Joe, con quien está comprometida, pero asegura que no tiene prisa para vivir la gran boda.

“Adoro el suelo sobre el que camina Danny-Joe, de 25 años. No dejaré que mueva un dedo, ese no es su trabajo, es el mío. Cocinaré, limpiaré y haré todo por él. Tan pronto como llego a casa del trabajo como limpiador, estoy limpiando para que las cosas sean agradables para él. Pasaré todos mis días libres limpiando", dijo.

Danielle Jo Lee, dice que está consciente de que su estilo de vida puede sonar muy conservador, pero asegura que así la educaron.

La pareja vive en una zona de remolques en Uxbridge, Londres, se volvió viral por sus tradiciones gitanas, las cuales ella comparte en su cuenta de TikTok.

"Tenía 15 años cuando conocí a Danny-Joe y nos llevamos bien de inmediato", dijo. “Nos comprometimos un año después. Me propuso matrimonio con un anillo de Haribo y luego me compró uno adecuado. Fue realmente romántico y no dudé ni por un segundo que él era el indicado", aseveró.