Video: Mujer sale de fiesta con sus amigas, revisa su cuenta y descubre que debe 50 mil millones de dólares

EEUU

TikTok se ha convertido en el escenario donde diariamente los internautas comparten particulares situaciones que logran darle la vuelta al mundo. Como la de una mujer, quien después de una noche de fiesta con sus amigas descubrió que le estaba debiendo al banco 50 mil millones de dólares.

Una mujer de California, salió de fiesta con sus amigas, luego se da cuenta que tenía una sorpresa al descubrir que tenía una deuda millonaria.

A través de un video, aparece Maddie en medio del caos exclamando preocupada “! Tengo una deuda de 50 mil millones de dólares ¡¿Qué haces cuando tienes una deuda de 50 mil millones de dólares?

“Me gustaría poder decir que compre la cuidad de Los Ángeles. No es el caso aquí. No estoy muy segura de lo que me llevo a revisar mi cuenta bancaria como a las 2 am. Lo hice y que 49 mil millones negativos. Llame a mi banco y fue algo así como esto: “Hola soy del banco Chase, ¿Cómo puedo ayudarte? “Hola tengo una deuda de 50 mil millones de dólares negativos y no estoy seguro de porque?”