VIDEO: Pastor evangélico agrede a su esposa al vivo

Brasil

Recientemente una mujer fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo, un pastor evangélico que se preparaba para la transmisión en vivo de un mensaje a sus seguidores. Este acto de violencia fue captado en vivo, y ha causado indignación y rechazo de las usuarias y usuarios de internet, quienes vieron lo que hizo este hombre antes de iniciar su mensaje desde Brasil.

El sujeto, identificado como Edson Araujo, es líder religioso de la iglesia Dios es Amor, en Sao Paulo, quien no se habría dado cuenta que su señal ya estaba en directo previo a realizar su mensaje. Según los medios locales, el hombre le dio una bofetada a la mujer y pasó a insultarla verbalmente:

“¡Qué mierda, mierda! Haz las cosas bien, idiota. ¡Haz el negocio bien!”.

Luego de humillarla, el pastor evangélico inició su mensaje con una aparente calma diciendo: "acepten la paz del señor". La situación generó una indignación generalizada en Brasil, donde muchos usuarios han criticado al pastor, su iglesia, seguidores e incluso han recalcado la importancia de denunciar las agresiones contra las mujeres.

Horas después, y tras la viralización del video, el hombre nuevamente salió en vivo junto la esposa y víctima de la agresión, Deborah, para increíblemente salir a justificar la cobarde actitud.

“Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa”.

El hombre borró el video de la agresión, y por el momento no hay certeza de si continuará o no en la iglesia que representa.

“Quiero aquí, de antemano, ante todo a Dios, quiero pedir mi perdón público y el perdón de mi esposa Deborah, por mi actitud, error y fracaso".

En su nuevo mensaje, el pastor evangélico se presentó sentado junto a la mujer, quien no habló en ningún momento.