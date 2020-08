VIDEO: Periodista rompe en llanto al contar que tiene un tumor cerebral

Cargando...

México

Con lágrimas en los ojos la conocido periodista Ana María Alvarado, aclaró detalles sobre su estado de salud, luego de que algunos medios aseguraran que la comunicadora estaba sumamente grave debido a un tumor cerebral.

Alvarado mencionó, durante su programa, que si tenía un tumor, en la parte de atrás de su cabeza, pero que se va a quedar ahí, porque no se lo van a operar mientras no crezca.

La periodista agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido por parte de amigos, familiares y seguidores, quienes se han mantenido al pendiente de su salud.

Cargando...

"No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir… enfermedades, no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", señaló.

Sin embargo, la periodista no pudo contener las lágrimas cuando Talina Fernández apareció en escena y decidió reconfortarla, al decirle que ella también tiene dos tumores en el cerebro.