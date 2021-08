VIDEO: Quiso robar el auto de un luchador de la UFC y nunca se imaginó el final

Cargando...

Sin bien los luchadores de la UFC tienen una disciplina impecable en cuanto a no repartir golpes en la calle, de solo mirarlos muchos prefieren pasar de largo o cruzarse a la vereda del frente. Pero este no es el caso de un ladrón, que vio fácil su presa y sin pensarlo dos veces se acercó a un auto estacionado en la puerta de una tienda, se subió y se dispuso a llevarse lo que no era suyo.

En ese momento, ni más, ni menos que Jordan Williams un luchador de la UFC en la categoría de peso wélter, sale de la tienda hacia su automóvil, cuando ve que el vehículo empieza a moverse y corre hacia el, y como era de esperar fueron precisamente sus habilidades en las artes marciales mixtas lo que evitó que el ladrón huyera.

Todo sucedió en cuestión de minutos, a plena luz del día; un par de suaves rodillazos bastaron para que Williams recuperara su auto y obligara al ladrón, quien a la velocidad de un rayo desapareció del lugar, sin duda alguna el desesperado ladrón reconoció al contrincante y decidió retirarse sin más golpes.

Cargando...

Las cámaras de seguridad que se encontraban cerca del lugar grabaron a detalle todos los hechos y más tarde fue el propio peleador de UFC quien compartió en sus redes sociales el video, relatando para sus seguidores lo que vivió en aquellos instantes.