VIDEO: Tiene 105 años y es la atleta de 100 metros planos más longeva del mundo

EE.UU.

Julia Hawkins, es estadounidense y ha pasado a la historia del atletismo como la primera persona de 105 años que compite en una carrera de 100 metros planos. Su carrera de atletismo lo inicio cuando tenía 75 años y asegura que nunca es tarde para empezar a hacer lo que te gusta y amas. Julia es profesora de profesión y tuvo cuatro hijos, los que siempre la acompañan en todo lo que hace.

La atleta centenaria completó su gesta el pasado 6 de noviembre en los Juegos Nacionales para Personas Mayores, celebrados en Luisiana, EE.UU. en los que ya había competido en la categoría de 101 a 104 años.

Fue la participación de Julia que hizo se estableciera una nueva categoría de 105 a 109 años, por lo que pasó automáticamente a convertirse en plusmarquista mundial con un tiempo de 62,95 segundos.

"Cuando comencé a correr, descubrí que era todo un placer, me encantaba y me encanta correr. Fue un nuevo reto para mí, y me salió muy bien desde el principio, tanto como el cuidar mi jardín", confesó la campeona a USA Today.

Cuando le preguntaron cuál era su secreto para la eterna juventud, Julia señaló que jamás ha sido fumadora, que trata de comer muchas frutas y verduras, y consumir poca carne roja, para ella comer saludable, hacer ejercicio y amar a la familia, son los verdaderos pilares para mantenerse de pie.

Julia enfatiza en que mientras más envejece una persona, más aficiones debería tener y sobre todo mantenerse activos. Cuando escucha que la gente expresa que quisieran ser como ella cuando sean mayores, se pone feliz, porque siente que puede darles alegría y esperanza, por lo que la hace pensar que vale la pena seguir viviendo y cumplir más años.