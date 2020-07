VIDEO: trabajador de supermercado limpia las canastas con saliva

Cargando...

Canadá

Este inusual y lamentable incidente se produjo en el supermercado FreshCo ubicado en Bathurst y Nassau, Canadá. En el video obtenido se ve a un limpiador usando una pequeña toalla blanca para limpiar las canastas de compras, pero con su saliva.

“No podía creer eso. Estaba en shock … me siento enferma“, expresó Marta Casimiro, cliente que grabó el video. Agregó que el limpiador continuó limpiando los carros de supermercado con la misma toalla también.

Marta dijo que comenzó a grabar porque notó que las canastas estaban muy sucias cuando entró a la tienda. Tenía la intención de mostrarle al gerente que el limpiador no estaba haciendo un buen trabajo al limpiarlos cuando casualmente captó en video lo que ella llama como un acto inaceptable.

El gerente no estaba disponible el día en que ocurrió el incidente, por lo que Marta volvió a llamar a la mañana siguiente y el gerente de la franquicia la sometió a un servicio al cliente muy malo.

“El gerente protege a su trabajador. Dijo que no quería ver el video. No me creyó y nos trató muy mal “.

Marta dijo que contactó a la gerencia a un nivel superior, pero tampoco recibió respuesta por unos días. Este miércoles, su esposo recibió una llamada diciendo que el limpiador había sido suspendido, pero Marta siente que sus inquietudes no se tomaron en serio ni se actuaron con urgencia, dada la gravedad del problema y la actual pandemia de Covid-19.

“No podemos permitir que tales cosas se pasen por alto. Estoy furiosa y muy decepcionada. Estamos viviendo una pandemia… ¿cómo crees que nos sentimos? Esto es terrorismo para mí “.

Después se contactó a Sobeys, la empresa matriz de FreshCo, para responder al video y las preocupaciones de Marta y solo dijeron que el limpiador no es un empleado de FreshCo, sino que trabaja para un proveedor de servicios externos y confirmó que ya no está trabajando en la tienda. Jacquelin Weatherbee, Vicepresidenta de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, dice que el comportamiento visto en el video es absolutamente reprensible.

“Es completamente en contra de los estándares por los que trabajamos tanto en nuestras tiendas cada día, dijo en un comunicado. La salud y la seguridad de nuestros clientes y compañeros de equipo es nuestra principal prioridad; eso nunca ha sido más cierto que ahora, a través de la pandemia de Covid-19”.

Destacó que el asunto se estaba tomando muy en serio y que se está iniciando una investigación interna completa. Marta dijo que espera que se haga justicia y simplemente quiere sentirse segura cuando va al supermercado. Después de la publicación de este artículo, Marta dice que recibió una llamada de un gerente de distrito de FreshCo que fue más respetuosa y le ofreció una tarjeta de regalo como disculpa.

Si Marta no hubiese obtenido una grabación del incidente nadie hubiese creído el incidente y todo seguiría igual. A tal punto se ha llegado que se necesitan pruebas hasta para ir a hacer las compras, indicó Jacquelin Weatherbee.