Video: Un profesor discute con un alumno y termina expulsándolo de la clase virtual por “hablar de comunismo”

Colombia

Un profesor y un alumno protagonizaron una airada discusión durante una clase virtual de derecho tributario. Parte de la discusión, captada durante una sesión académica de la Universidad del Atlántico, de Colombia, fue difundida a través de las redes sociales y se volvió viral.

Según se puede escuchar en el registro publicado en Twitter, el docente le pidió al estudiante que le deje dar su clase, mientras que el universitario le decía que era eso justamente lo que quería; sin embargo, el profesor respondió diciendo que el joven era un “comunista” que intentaba “adoctrinar en su clase”.

“Yo no estoy hablando de comunismo ni nada, estoy solicitando que dé derecho tributario”, replicó el estudiante. “Lo estoy haciendo, el que no me deja eres tú porque quieres adoctrinar de comunismo”, dijo el maestro.