Video: Un “tiktoker” crea unos zapatos para una hormiga y se vuelve viral

Cargando...

TikTok es una red social que nunca deja de sorprender con sus curiosidades y consejos. Uno de los últimos vídeos, que ha ganado millones de visitas, muestra como un usuario crea unos zapatos en miniatura para una hormiga.

El vídeo muestra el proceso de creación de dichos zapatos, que son fabricadas a partir de una mina de un lápiz con mucho cuidado contando con la ayuda de un palillo y un cúter pequeño.

Los zapatos miden menos de un milímetro, y al final de la grabación se puede observar como el tiktoker, le pone a la hormiga tres pares de estos zapatos hechas a mano.

El video ya tiene más de cinco millones de visualizaciones, además de 600.000 'me gustas'. Sin contar con la infinidad de comentarios en los que diversos usuarios reaccionan al vídeo.

Cargando...

Algunos, internautas admiraron el trabajo del ‘maestro’ y lo incitaron a hacer gafas Gucci para insectos y aplauden el talento del usuario por poder crear piezas tan pequeñas y con tanto detalle, pero otros no han visto bien la idea de calzar a un insecto cuando no lo necesita: "No entiendo por qué la gente maltrata tanto a los animales y a los insectos: no son juguetes".

Aunque hay hormigas que pueden levantar hasta 50 veces su peso, se acepta que, en promedio, una hormiga levanta 20 veces su peso.