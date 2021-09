Video: una mujer llegó al aeropuerto usando solo un bikini y barbijo

Cargando...

EEUU

Una mujer fue captada en un aeropuerto usando solo un bikini y el video se volvió viral en las redes sociales. Los usuarios alegaron, a modo de broma, que al menos tenía barbijo.

El clip se difundió en la cuenta de Instagram Humans of Spirit Airlines. En la grabación de escasos segundos de duración se aprecia a una mujer rubia y delgada que solamente porta un traje de baño mientras camina por el pasillo de un aeropuerto.

En el clip, se ve a la mujer con un conjunto de bikini verde a juego, un bolso Louis Vuitton y una mochila negra, revisando casualmente su tarjeta de embarque mientras pasa por el área de entrega de equipaje en el aeropuerto. "Al menos lleva mascarilla", añade el post.

Cargando...

Mientras que algunos pasajeros parecían no estar molestos por su atuendo, otros quedaron atónitos por lo que estaban viendo.

“Cuando tienes una piscineada al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines a las 4”, se lee en el texto que acompaña el video.

“Al menos porta cubrebocas”, agregó la cuenta que subió el video en un comentario al mismo.

En respuesta, algunos usuarios alegaron que las multas en Estados Unidos por no portar cubrebocas en un avión alcanzan los mil 500 dólares.

Tanto el video como la cuenta que lo hizo famoso en Instagram hacen referencia a una aerolínea norteamericana que con frecuencia es objeto de burlas en redes sociales. Esto debido a que sus pasajeros han protagonizado anteriormente bochornosos episodios que se han vuelto virales.

Aunque en rigor no esté prohibido explícitamente abordar un vuelo en bikini, la mayoría de las aerolíneas no permiten a los pasajeros subir descalzos o con ropa que puedan considerar obscena u ofensiva. Hasta el momento no ha sido comprobado si la mujer efectivamente pudo abordar su vuelo.

Cargando...

También permanece en duda en qué aeropuerto de Estados Unidos habría ocurrido el peculiar incidente.