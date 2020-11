VIDEO: Una selfie lo mandó al paredón descubriendo su infidelidad

Cargando...

EE.UU.

Una joven californiana, identificada como Sydney Kinsch, descubrió que su novio con el que llevaba cuatro años de relación, la estaba engañando, luego de detectar en el reflejo de los lentes, que el chico traía puestos durante una selfie que se sacó, la imagen de otra mujer a su lado.

En el clip, la joven detalla que en la imagen que le envió su novio, pueden verse las piernas de otra mujer sentada junto a él en su automóvil “Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea. Así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo”, relató ella.

Debido a este suceso, Sydney comenzó a buscar información y descubrió que hacía aproximadamente un mes que su pareja le era infiel con esa mujer. Y que además lo había sido con otras cinco mujeres. De esta manera, terminó la relación con su novio, con quien de tantos años.

En TikTok, la joven publicó un video en el que explicó toda la situación, y se volvió viral, ya acumuló 1,3 millones de “me gusta” en apenas dos días. “Mirá el reflejo en los lentes de tu novio”, es el nombre del video donde Kinsch cuenta lo ocurrido.