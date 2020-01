Una Kiss Cam delata infidelidad en pleno partido de fútbol

Ecuador Ecuador

No es nada extraño que durante los eventos deportivos las cámaras capten la complicidad de muchas parejas que acuden a ver los partidos de fútbol, sin embargo, este fin de semana ocurrió un peculiar incidente en Ecuador, que de inmediato se volvió viral.

La historia viral se dio durante el medio tiempo del encuentro entre el club canario y Delfín, justo cuando la kiss cam enfocó a una pareja mientras se besaba. Todo parecía transcurrir de manera natural, hasta que la pareja advirtió que los estaban pasando en pantalla, el hombre puso freno a la pasión. Ambos tomaron distancia y miraron hacia otro lugar, haciendo entender que no se conocían.

Tras el video, los cibernautas se dedicaron a buscar el perfil de los involucrados. Entonces una foto junto a su supuesta novia empezó a circular, lo que obligó a esta chica a explicar que ya hace rato había terminado con él. La ex del desafortunado hombre prefirió no hablar más del asunto, mientras los protagonistas no han dicho absolutamente nada.

"Respecto a su reacción en el video, no tengo nada que opinar", explicó la ex del individuo.