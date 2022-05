[VIDEO] Veterano de 100 años se proclamó "el hombre centenario más rápido del mundo"

Cargando...

Philadelphia, EE.UU.

Lester Wright es el nuevo hombre centenario más rápido del Planeta. El estadounidense, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, batió un récord mundial pasado sábado 30 de abril en los míticos Penn Relays de Philadelphia, en Estados Unidos, una competición que se celebra desde 1895 con multitud de pruebas de todas las categorías.

La verdad es que es increíble y no tiene secretos porque nos da la receta para llegar a esa edad, a los 100 años así de bien, así de ágil y de feliz. Su marca en la pista es alucinante. 100 años y 100 metros son la edad y la distancia que han llevado a Lester Wright a los libros de historia. El veterano ha batido el récord del mundo del hectómetro en la categoría de 100 metros. El tiempo empleado: 26 segundos y 34 centésimas.

En ese sentido, el longevo deportista se convirtió en el ‘hombre centenario más rápido del mundo’ al competir contra rivales mayores de 80 años y batiendo un récord en la prueba de 100 metros lisos en su categoría.

Lester incluso se atrevió a arrancar agachado desde los tacos de salida para delirio de lo más de 38.000 aficionados reunidos en el recinto deportivo, Franklin Field. Séptimo de nueve participantes mayores de 80 años, el nuevo ‘recórdman centenario’, fue más rápido que dos rivales más jóvenes que él.

Cuando llegó a meta, frente a una grada de unos 40.000 espectadores que se pusieron en pie para aplaudirle en las gradas del estadio Franklin Field, declaró a la televisión no estar cansado, pese a que no corría desde 2019 debido a la pandemia de coronavirus. "No he corrido en 3 años porque he estado enfermo y esta es mi primera carrera desde que me he recuperado", explicaba.