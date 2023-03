"¡Yo, me opongo!", gritó esa frase en una boda y salió corriendo

Cargando...

Mundo

Las redes sociales no se detienen y un clip ha llegado a casi los 5 millones de reproducciones, en la plataforma china de Tik Tok. Un hecho generó la crítica de miles de usuarios, cuando un joven hizo me menos pensado en una boda.

La pareja de futuros esposos estaban en plena ceremonia, frente al altar, cuando ingresó a la iglesia un completo desconocido y gritó a voz en cuello “¡Yo me opongo!”, de manera inmediata los invitados se giraron, totalmente asombrados.

Ante de que pudiera ser increpado, el muchacho dio media vuelta y salió corriendo, para evitar ser detenido por algún invitado. El video fue compartido por la cuenta @Lokoenpaz, volviéndose viral en TikTok.

Pero el accionar del muchacho fue duramente criticado, la broma no fue tomada con mucho humor y los cibernautas mostraron su indignación: "Los novios: pos ya valió el matrimonio", "Si hacen eso en mi boda, enfurezco", "Todo se devuelve en la vida", "Uhmm... si no son tus amistades, no lo hagas, bro", “Fue re incómodo”.