Yuri informó que como secuela del Covid le quedó la caída de cabello

Al momento de anunciar que superó el Coronavirus, también manifestó que como secuela le quedó la caída de cabello.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, dijo la cantante al inicio del video.

“Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de la Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias”, agregó.

En una parte del material, ella reveló que se le está cayendo el cabello. Así también, contó que la enfermedad la afectó mentalmente.

“El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad”, contó la mexicana.

Mientras se graba el programa Quién es la máscara, en setiembre del 2020, se supo que varios trabajadores se contagiaron de la COVID-19. Habían rumores de que Yuri tenía coronavirus, sin embargo, ella lo negó en un principio.