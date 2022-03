Dos reporteros de Fox News mueren por fuego ruso en Ucrania

Kiev, Ucrania

El camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski y la periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova perdieron la vida en un ataque en las afueras de Kiev mientras informaban para Fox News.

Según las informaciones recopiladas por Fox, el veterano reportero gráfico, de 55 años, y su producer local, de 24, murieron cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por fuego de artillería de las tropas rusas. El corresponsal Benjamin Hall, que viajaba en el mismo vehículo, resultó herido y permanece hospitalizado en Ucrania.⁠ Las autoridades ucranianas dijeron que Hall ha “perdido parte de su pierna”.

Veterano de zonas de guerra

Pierre Zakrzewski era el camarógrafo y reportero principal de Fox News en Ucrania. A su espalda llevaba un bagaje de décadas como reportero gráfico en zonas de conflicto.

“Pierre cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News, desde Irak hasta Afganistán y Siria”, explicó Suzanne Scott.⁠ “Su pasión y talento como periodista no tenían parangón. Con base en Londres, Pierre había estado trabajando en Ucrania desde febrero. Sus talentos eran rápidos y no había un papel en el que no participara para ayudar en el campo. Desde fotógrafo hasta ingeniero, pasando por editor y productor. Lo hizo todo bajo una inmensa presión con una tremenda habilidad”.