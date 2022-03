Embarazada y su bebé mueren tras el bombardeo ruso a una maternidad

Ucrania

Tanto la mujer ucraniana embarazada y su bebé, murieron víctimas de un bombardeo en una maternidad en Mariupol, la imágen de la futura madre en una camilla circula por las redes sociales, impactando a los usuarios por la tragedia que refleja, este hecho fue provocado por las fuerzas rusas.

The Associated Press capturó fotos y videos de la mujer no identificada públicamente, acostada en una camilla debajo de una manta con una mirada vacía en su rostro mientras se agarraba la parte inferior del abdomen y los rescatistas la transportaban entre los escombros.