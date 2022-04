Ucrania advierte que no puede controlar radiactividad en Chernobyl por daño en la planta

Cargando...

Autoridades ucranianas, manifestaron que no se puede controlar la radiactividad en la planta de Chernobyl debido a la falta de electricidad, además que el sistema que sirve para controlar el nivel de contaminación en la zona no estaría funcionando.

”El sistema para controlar el nivel de radiactividad en la zona prohibida sigue sin funcionar”, manifestó Kramarenko.

El jefe de la agencia estatal encargada de la zona prohibida de Chernóbil, Evguen Kramarenko, afirmó que esta zona no es segura y que esta radiactividad no podrá ser controlada mientras no se restablezca la electricidad.

”Mientras no se restablezca la electricidad y los empleados no tengan autorización de las fuerzas armadas para acceder a los puestos de control de la radiactividad, no podemos evaluar los daños sufridos”, aseveró Kramarenko.

Además agregó que los ocupantes rusos habían excavado en múltiples lugares en Chernóbil, justamente donde se tuvo el accidente nuclear el año 1986.